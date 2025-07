Cadê o dono?

Cavalo afeta o trânsito em ponte e "desfila" por Colatina

Uma cena chamou a atenção de quem estava no trânsito de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na última sexta-feira (4): um cavalo solto foi visto fazendo a travessia da Ponte Florentino Avidos em meio aos veículos. A prefeitura do município informou que não foi acionada sobre a presença do animal, tanto a Guarda Civil Municipal quanto a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) não registraram chamados relacionados ao caso.