Violência

Catador de recicláveis é morto a tiros durante briga em 'lixão' de Itapemirim

Um catador de materiais recicláveis foi morto a tiros durante uma confusão no lixão de Itaipava, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, o crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (26), quando o homem de 30 anos, que não teve o nome divulgado pela corporação, teria discutido com outros dois trabalhadores por conta dos produtos coletados. O suspeito do assassinato teria fugido do local após o ocorrido.