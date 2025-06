Restrições

Castelo tem mudanças no trânsito para Festa de Corpus Christi; confira

Publicado em 18/06/2025 às 11h00

Avenida João Bley (lateral da igreja) já está interditada Crédito: Mariana Couto

Por conta da tradicional Festa de Corpus Christi, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, já há alterações no trânsito na região central da cidade. As mudanças incluem interdições viárias, proibição de estacionamento e restrição ao tráfego pesado em diversas ruas.



As interdições e a proibição de estacionamento começaram às 5h desta quarta-feira (18) e seguem até as 22h de quinta-feira (19), dia do evento na cidade, abrangendo a Avenida Ministro Araripe, Praça Três Irmãos, Rua Antônio Machado, Rua Carlos Lomba e Rua Frei Manoel, onde serão confeccionados os tapetes. O veículo que desrespeitar a restrição poderá ser guinchado, segundo a Prefeitura de Castelo.