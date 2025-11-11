Caso de meningite meningocócica é registrado em Alfredo Chaves

Um caso de meningite meningocócica foi registrado em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. A informação foi divulgada pela prefeitura nesta terça-feira (11) por meio de comunicado oficial, que afirma que o paciente já está em tratamento e que todas as medidas de segurança foram adotadas. Mesmo questionada por A Gazeta, a prefeitura não informou se o paciente é criança, adulto ou idoso.