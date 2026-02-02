Casarão é interditado no Sítio Histórico de São Mateus por risco de desabamento

Sítio histórico do Porto de São Mateus Crédito: Divulgação/PSM

Conhecido como Casarão 18, o imóvel localizado no Sítio Histórico do Porto de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, está interditado por risco de desabamento. A prefeitura afirmou que a interdição ocorreu em janeiro e que a Defesa Civil permanece responsável pelo acompanhamento técnico e monitoramento permanente das condições de segurança da edificação.

A gestão municipal informou ainda que a Secretaria de Cultura acompanha a elaboração do processo licitatório para contratar uma empresa especializada que ficará responsável pelos projetos de restauração. "Somente após esta etapa, as obras de restauro e de reforma do imóvel serão iniciadas", explicou.

O Ministério Público do Espírito Santo acompanha a situação do Sítio Histórico e ressaltou que a prefeitura já fez a implementação das medidas de isolamento e de sinalização recomendadas, bem como a adesão a programa de coinvestimento para futura recuperação do patrimônio histórico.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) fez vistoria no imóvel e acompanha os trabalhos da prefeitura. Por meio de assessoria, a entidade divulgou à imprensa na segunda-feira (3) que recomendava a interdição imediatada do local — no entanto, o imóvel já estava interditado desde janeiro. Procurado pela reportagem para entender por que da divulgação tardia do bloqueio da área, o órgão informou que não sabia da medida já tomada pela prefeitura.