Casal morre em acidente entre moto e veículo da EDP na BR 101, em Sooretama

Jovens morrem em acidente entre moto e veículo da EDP na BR 101 no ES Crédito: Leitor | A Gazeta

Dois jovens, identificados como Matheus Wagner Duarte Leite Costa, de 22 anos, e Maria Yasmin Cravo Becalli, de 21, morreram em uma colisão frontal entre a motocicleta em que estavam e uma caminhonete da EDP, na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (4). Segundo a Ecovias Capixabas, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 22h24.

Procurada por A Gazeta, a EDP afirmou que a motocicleta perdeu o controle, invadiu a contramão e colidiu com o veículo da empresa. A concessionária de energia elétrica lamentou o ocorrido e informou que acompanha a apuração do caso junto aos órgãos competentes. Devido à gravidade do acidente, a pista foi totalmente interditada e a via foi liberada por volta de 1h09 desta segunda-feira (5).