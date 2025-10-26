Casal fica ferido após colisão entre carro e moto em São Gabriel da Palha

Casal fica feridos após colisão com carro em São Gabriel da Palha Crédito: Leitor A Gazeta

Um casal ficou ferido após um acidente entre um carro e uma motocicleta na manhã deste domingo (26), no bairro Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo. A colisão aconteceu na Avenida Francisco Rondelli.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista tentou fazer uma conversão à esquerda e acabou atingindo a moto. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o casal foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde.