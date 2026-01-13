Casal é preso por tráfico de drogas em Marilândia

Um casal foi preso na tarde desta terça-feira (13), no bairro CHHP em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, suspeito de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Durante a abordagem, Wesley Marino Falcão, de 47 anos, tentou fugir e entrou em luta corporal com um policial, mas acabou detido. Na residência deles, os policiais apreenderam uma pedra bruta de crack. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Marilândia.

De acordo com a Polícia Civil, o homem já tinha passagens pela polícia por homicídio, tráfico, roubo e também é suspeito de envolvimento em duas tentativas de homicídio recentes na cidade. A mulher, de 45 anos, disse em depoimento que o suspeito teria a constrangido sexualmente antes da chegada da polícia.