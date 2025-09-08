Casal é morto a tiros em Cariacica
Um casal, identificado como Rafaela Mendes Paixão, de 27 anos, e Raoni Amorim Quirino da Silva, de 19, foi morto a tiros no início da tarde desta segunda-feira (8), no bairro Vila Oásis, em Cariacica. Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, eles eram casados há dois anos e a mulher tinha uma filha de 7 anos. Conforme testemunhas, traficantes do Morro do Quiabo teriam ido até a região tendo ele como alvo.
Segundo a Secretaria de Segurança e Ordem Pública do município, uma equipe da Guarda Municipal esteve no local pouco depois do crime. Como a mulher ainda apresentava sinais de vida, uma das agentes realizou manobras de ressuscitação, porém sem sucesso.
A perícia da Polícia Científica foi acionada. De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e, até o momento, não há mais detalhes.