Casal é morto a tiros em Cariacica

Rafaela Mendes Paixão, de 27 anos, e Raoni Amorim Quirino da Silva, de 19 Crédito: Acervo Pessoal

Um casal, identificado como Rafaela Mendes Paixão, de 27 anos, e Raoni Amorim Quirino da Silva, de 19, foi morto a tiros no início da tarde desta segunda-feira (8), no bairro Vila Oásis, em Cariacica. Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, eles eram casados há dois anos e a mulher tinha uma filha de 7 anos. Conforme testemunhas, traficantes do Morro do Quiabo teriam ido até a região tendo ele como alvo.

Segundo a Secretaria de Segurança e Ordem Pública do município, uma equipe da Guarda Municipal esteve no local pouco depois do crime. Como a mulher ainda apresentava sinais de vida, uma das agentes realizou manobras de ressuscitação, porém sem sucesso.