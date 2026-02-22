A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Casal é atropelado após ajudar mulher agredida pelo companheiro em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 22/02/2026 às 19h13

Um casal que tentou ajudar uma mulher que era agredida pelo companheiro acabou atropelado pelo agressor na madrugada deste domingo (22). Anaclência Alves Peixoto e João Batista de Oliveira estavam em um bar e viram as cenas de violência. Após prestarem socorro, eles acabaram atingidos pelo automóvel quando deixavam o local.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os dois se deslocavam em uma motocicleta quando foram atropelados pelo suspeito que estava em um veículo vermelho. Após atingir o casal, o homem seguiu sem prestar socorro.

Por não ter sinal no local do ocorrido, as vítimas foram para casa e, pela manhã, foram até uma UPA buscar atendimento. “Orientamos as vítimas a procurar a Delegacia de Polícia Civil da 7ª Regional para representar contra os supostos acusados”, informou a PM. A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes do caso.

  • Link copiado
Publicidade