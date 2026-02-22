Casal é atropelado após ajudar mulher agredida pelo companheiro em Cachoeiro de Itapemirim
Um casal que tentou ajudar uma mulher que era agredida pelo companheiro acabou atropelado pelo agressor na madrugada deste domingo (22). Anaclência Alves Peixoto e João Batista de Oliveira estavam em um bar e viram as cenas de violência. Após prestarem socorro, eles acabaram atingidos pelo automóvel quando deixavam o local.
De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os dois se deslocavam em uma motocicleta quando foram atropelados pelo suspeito que estava em um veículo vermelho. Após atingir o casal, o homem seguiu sem prestar socorro.
Por não ter sinal no local do ocorrido, as vítimas foram para casa e, pela manhã, foram até uma UPA buscar atendimento. “Orientamos as vítimas a procurar a Delegacia de Polícia Civil da 7ª Regional para representar contra os supostos acusados”, informou a PM. A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes do caso.