Casagrande propõe parceria com os EUA para enfrentar mudanças climáticas

Casagrande participou do Fórum de Líderes Locais da COP30, no Rio de Janeiro Crédito: Governo do ES

No Rio de Janeiro para participar do Fórum de Líderes Locais da COP30, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, sugeriu a formalização de uma parceria de cooperação e intercâmbio entre a United States Climate Alliance (Aliança Climática dos Estados Unidos), entidade que reúne 24 estados norte-americanos, e o Consórcio Brasil Verde – composto atualmente por 15 estados brasileiros e presidido pelo chefe do Executivo capixaba.

“É fundamental que líderes regionais de diferentes países se unam em torno da agenda climática global. Essa reunião entre o Consórcio Brasil Verde e a Aliança Climática dos Estados Unidos fortalece uma colaboração concreta para enfrentarmos as mudanças climáticas. O objetivo é compartilhar experiências, especialmente no que diz respeito às emissões de carbono na agricultura brasileira e na indústria norte-americana”, afirmou Casagrande.

Casagrande destacou que o Consórcio Brasil Verde busca estimular a adoção de políticas climáticas estruturadas em todos os estados brasileiros, promovendo planejamento, metas, cooperação técnica e desenvolvimento de projetos, em parceria com diversas instituições. Por isso, sugeriu a criação de um grupo de trabalho para estruturar um memorando de entendimento entre as entidades.