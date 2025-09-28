Casa fica destruída após pegar fogo em Santa Teresa
Publicado em 28/09/2025 às 12h41
Uma casa ficou completamente destruída após pegar fogo na tarde de sábado (27), na região do Caravaggio, em Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo. Apesar do susto, não houve registro de feridos.
O Corpo de Bombeiros informou, por meio de nota, que foi acionado para atender a ocorrência de incêndio em residência. Quando a equipe chegou ao local, realizou o combate e a extinção das chamas. “Não temos informações sobre feridos ou pedido de perícia”, destacou a corporação.