Casa fica destruída após pegar fogo em Santa Teresa

Uma casa ficou completamente destruída após pegar fogo na tarde de sábado (27), na região do Caravaggio, em Santa Teresa , na região Serrana do Espírito Santo. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

O Corpo de Bombeiros informou, por meio de nota, que foi acionado para atender a ocorrência de incêndio em residência. Quando a equipe chegou ao local, realizou o combate e a extinção das chamas. “Não temos informações sobre feridos ou pedido de perícia”, destacou a corporação.