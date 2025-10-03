Casa é atingida por incêndio e precisa ser interditada em Colatina; vídeo

Uma residência foi atingida por um incêndio no bairro São Vicente, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na quinta-feira (2), e precisou ser interditada. A família suspeita que as chamas tenham começado em uma tomada onde estava conectado um carregador de celular. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo se espalhou pelo segundo andar do imóvel. Um vídeo enviado para A Gazeta (veja acima) mostra as chamas saindo pelas janelas e pelo telhado, além de densa fumaça escura.