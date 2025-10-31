"Cartão-postal" de cidade, casinha é demolida em Conceição do Castelo

Casinha 'cartão-postal' de Conceição do Castelo foi demolida e dará lugar a uma cafeteria Crédito: Redes sociais/ Prefeito de Conceição do Castelo

Uma casinha branca, de janelas azuis e teto em telhas coloniais já não faz mais parte do ‘cartão-postal’ do Vale do Emboque, na zona rural de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. Nesta sexta-feira (31), pelas redes sociais, moradores e conhecedores da área, ficaram surpresos com a retirada do imóvel. O dono do terreno contou a reportagem de A Gazeta o que realmente aconteceu e o que será feito no local.

A casa ficava na beirinha da estrada rural e ao lado de uma grande formação rochosa. Juntos, eram o cenário de belos registros fotográficos de quem passava pelo local. Presidente do Vale do Emboque, o empreendedor Cristiano Lopes, contou que para ofertar infraestrutura aos turistas, adquiriu o imóvel e até fez uma reforma. Apesar disso, não foi possível usá-la.

"As madeiras estavam muito danificadas e a estrutura ruim. Ali, será reconstruída uma cafeteria. A casinha será reconstruída com as mesmas características originais, respeitando o estilo, o formato e a identidade visual que tanto encantam os moradores e visitantes", divulgou Lopes.