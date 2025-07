Carros de prefeitura do ES têm baterias furtadas e vendidas em ferro-velho

Um idoso de 65 anos morreu em um acidente de moto no bairro Brejo dos Patos, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã de segunda-feira (30). No local, o motorista de um caminhão contou para a Polícia Militar que seguia na pista quando colidiu com o motociclista, que teria invadido a contramão para desviar de um buraco. A história foi confirmada por uma testemunha.>