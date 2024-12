Carros batem na BR 101, invadem posto e atingem 2 veículos em Linhares

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), após aprovação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) do Ministério da Educação, agora oferece seis novos cursos de pós-graduação stricto sensu. Cinco são de doutorado: Agricultura Tropical, no campus de São Mateus, Agroquímica e Tecnologia de Alimentos, ambos no campus de Alegre, no Sul do Estado; Nutrição e Saúde, em Maruípe; Comunicação e Territorialidades, em Goiabeiras – os dois últimos em Vitória. Outra novidade é o mestrado em Ciências da Natureza, também no campus de São Mateus, no Norte do Estado.