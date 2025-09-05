Carro vai parar sobre muro de supermercado após acidente em São Mateus

Um carro bateu no muro e invadiu o estacionamento de um supermercado no Centro de São Mateus, no Norte do Estado, na tarde de quinta-feira (4). De acordo com apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta, a gerência do estabelecimento informou que o motorista era um cliente que estava chegando para fazer compras, e acredita que o condutor tenha confundido os pedais do veículo.

Quatro funcionários que estavam perto do local em que o carro bateu tiveram ferimentos leves. Ainda segundo a gerência, o condutor do veículo vai arcar com as despesas do muro e da grade atingida, além de se responsabilizar pelos reparos em três motos que estavam estacionadas na unidade.