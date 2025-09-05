A Gazeta - Agora

Carro vai parar sobre muro de supermercado após acidente em São Mateus

Publicado em 05/09/2025 às 10h49
Um carro invadiu o muro do estacionamento do supermercado Casagrande, no Centro de São Mateus, na tarde dessa quinta-feira (4). De acordo com informações da repórter Rosi Bredofw, apuradas com a gerência do supermercado, o motorista é cliente do estabelecimento e estava chegando para fazer compras. O condutor não se feriu.

Quatro funcionários que estavam perto do local em que o carro bateu tiveram ferimentos leves. Ainda segundo a gerência, o condutor do veículo vai arcar com as despesas do muro e da grade atingida, além de se responsabilizar pelos reparos em três motos que estavam estacionadas na unidade.

A Guarda Municipal foi procurada para mais informações, mas informou que, ao chegar ao local, a Polícia Militar já tinha assumido a ocorrência. A PM foi questionada e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.

