Carro tenta desviar de engavetamento e tomba em Cachoeiro; vídeo
Uma câmera de segurança flagrou o momento em que três carros engavetaram e um quarto tombou no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (15).
No vídeo, é possível ver diversos veículos passando quando um carro bate na traseira de outro, que atinge o automóvel da frente, ocasionando um engavetamento entre três veículos.
Um quarto carro tenta desviar, mas atinge o último da fila e tomba, caindo na contramão da via. Nas imagens dá para notar que um motociclista seguia pela pista no momento em que o automóvel tombou. Segundo apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, que esteve no local, a moto não chegou a ser atingida. A Polícia Militar informou que ninguém ficou ferido.
E esse não foi o único acidente no local: no vídeo é possível ver uma viatura do Batalhão de Trânsito na rua, bem na hora que o engavetamento acontece. Isso porque a equipe estava lá após um carro colidir com uma motocicleta, durante a tarde. Na ocasião, o motociclista ficou ferido e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). Quando os policiais se preparavam para deixar o local, houve a colisão envolvendo os quatro veículos.