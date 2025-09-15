Carro tenta desviar de engavetamento e tomba em Cachoeiro; vídeo

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que três carros engavetaram e um quarto tombou no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (15).

No vídeo, é possível ver diversos veículos passando quando um carro bate na traseira de outro, que atinge o automóvel da frente, ocasionando um engavetamento entre três veículos.

Um quarto carro tenta desviar, mas atinge o último da fila e tomba, caindo na contramão da via. Nas imagens dá para notar que um motociclista seguia pela pista no momento em que o automóvel tombou. Segundo apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, que esteve no local, a moto não chegou a ser atingida. A Polícia Militar informou que ninguém ficou ferido.