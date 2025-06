Sem feridos

Carro pega fogo na Terceira Ponte e causa susto; veja vídeo

Publicado em 26/06/2025 às 20h47

Um carro pegou fogo enquanto trafegava pela Terceira Ponte, trecho que une Vitória e Vila Velha, na noite desta quinta-feira (26), assustando quem passava pelo local. A situação causou lentidão no trânsito e mobilizou pessoas que estavam nas proximidades, incluindo motoristas e passageiros de um ônibus do Transcol. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 18h30, mas atuou somente contendo rescaldo, já que o incêndio no veículo havia sido contido por um militar da corporação que passava pelo local no momento do ocorrido.

Nas imagens registradas por populares (veja acima) é possível ver o carro em chamas, com labaredas altas. Um ônibus que passava próximo ao local aparece no vídeo, com passageiros saindo às pressas e em pânico. Momentos depois, algumas pessoas tentam conter o fogo, enquanto uma fumaça sobe e toma parte da pista.