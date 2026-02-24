Carro pega fogo na Ponte da Passagem e complica trânsito em Vitória

Um carro pegou fogo na Ponte da Passagem, em Vitória , na tarde desta terça-feira (24). O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar o incêndio. Um vídeo mostra que as chamas atingiram a parte da frente do veículo, que seguia no sentido Reta da Penha. (Veja imagens acima)

Por conta do fogo intenso, as três pistas da via precisaram ter o fluxo de veículos interrompido, mas, segundo a Guarda Municipal, o trânsito já foi liberado. Mesmo assim, aplicativos de mobilidade mostram que ainda há engarrafamento na Ponte da Passagem, em toda a extensão da Avenida Fernando Ferrari e parte da Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto), no sentido onde o incêndio veicular foi registrado.