Carro pega fogo na Ponte da Passagem e complica trânsito em Vitória

Publicado em 24/02/2026 às 17h58
Bombeiros e Guarda Municipal foram acionados e as chamas foram apagadas

Um carro pegou fogo na Ponte da Passagem, em Vitória, na tarde desta terça-feira (24). O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar o incêndio. Um vídeo mostra que as chamas atingiram a parte da frente do veículo, que seguia no sentido Reta da Penha. (Veja imagens acima)

Por conta do fogo intenso, as três pistas da via precisaram ter o fluxo de veículos interrompido, mas, segundo a Guarda Municipal, o trânsito já foi liberado. Mesmo assim, aplicativos de mobilidade mostram que ainda há engarrafamento na Ponte da Passagem, em toda a extensão da Avenida Fernando Ferrari e parte da Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto), no sentido onde o incêndio veicular foi registrado.

Trânsito ruim devido ao incêndio que atingiu carro na Ponte da Passagem
Às 17h50, aplicativos de navegação ainda indicavam trânsito ruim devido ao incêndio que atingiu carro na Ponte da Passagem Crédito: Reprodução/Google Maps
