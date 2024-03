Carro pega fogo e trecho da Avenida Fernando Ferrari é interditado em Vitória

Um incêndio atingiu o segundo andar de uma casa antiga, próximo à Ponte da Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na tarde da última quarta-feira (13). As chamas assustaram pessoas que passaram pelo local, mas, apesar da fumaça escura e do fogo intenso, ninguém ficou ferido.

O fogo no local, em área com grande fluxo de veículos, foi registrado por vários motoristas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 16h40. O incêndio atingiu a estrutura de madeira do telhado da residência abandonada.