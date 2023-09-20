Carro fica destruído após pegar fogo em avenida de Cachoeiro

Um carro ficou totalmente destruído após pegar fogo na Avenida José Félix Cheim, conhecida como Linha Vermelha, no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O incêndio no veículo ocorreu na noite desta terça-feira (19) e, segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.
O veículo pegou fogo por volta de 22h e a cena chamou a atenção de quem passava pela avenida, uma das principais da cidade. O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe foi encaminhada ao local e extinguiu as chamas. As causas do início do fogo não foram informadas pela corporação.