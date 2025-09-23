A Gazeta - Agora

Carro desce ladeira, motorista tenta salvar e acaba ferido após queda em barranco de Cariacica

Publicado em 23/09/2025 às 10h53
A ocorrência aconteceu na manhã desta terça-feira (23), no bairro Vila Palestina.

Um carro caiu de um barranco de cerca de seis metros de altura e parou às margens da linha do trem, no bairro Vila Palestina, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (23). O motorista foi socorrido por uma equipe do Samu e levado ao hospital.

Testemunhas relataram ao fotografo de A Gazeta, Ricardo Medeiros - que esteve no local - que o veículo desceu descontrolado por uma ladeira após o motorista acreditar que havia acionado o freio de mão. Ao perceber que o carro começou a se mover, ele correu e entrou no veículo na tentativa de impedir a descida, mas não conseguiu evitar a queda. 

Nas imagens é possível ver o carro tombado e bastante danificado após o impacto. Uma ambulância do Samu esteve no local para socorrer a vítima. 

Carro desce ladeira descontrolado e cai em barranco, no bairro Vila Palestina, em Cariacica. Crédito: Ricardo Medeiros
