Acidente

Carro colide contra poste e interdita parcialmente o trânsito no Centro de Vitória

Um carro colidiu com um poste na manhã desta segunda-feira (14) na Avenida Governador Bley, no Centro de Vitória. Com o impacto, o trânsito ficou parcialmente interditado no sentido Rodoviária de Vitória. Agentes da Guarda Municipal estiveram no local orientando os motoristas para garantir a fluidez do tráfego.