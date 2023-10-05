Carro clonado e roubado em 2017 é recuperado no Sul do ES

Dois homens foram conduzidos à delegacia após serem abordados com um carro clonado em Marataízes, no Sul do Estado. A abordagem foi na tarde desta quinta-feira (5), e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro tinha sido roubado no Rio de Janeiro, em 2017.
Os agentes deram ordem de parada ao visualizarem um veículo com suspeita de clonagem veicular, com elementos de identificação que apresentavam sinais de remarcação na numeração do chassis, entre outros indícios de adulteração. Ainda conforme a corporação, ao analisarem o conjunto dos elementos identificadores, chegaram à numeração de placa original e descobriram, por meio dos sistemas da PRF, que o veículo tinha sido roubado em junho de 2017 em Duque de Caxias (RJ)
O passageiro se identificou como proprietário do automóvel e foi conduzido, com o condutor, à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim.