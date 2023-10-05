Carro clonado e roubado em 2017 é recuperado no Sul do ES

Os agentes deram ordem de parada ao visualizarem um veículo com suspeita de clonagem veicular, com elementos de identificação que apresentavam sinais de remarcação na numeração do chassis, entre outros indícios de adulteração. Ainda conforme a corporação, ao analisarem o conjunto dos elementos identificadores, chegaram à numeração de placa original e descobriram, por meio dos sistemas da PRF, que o veículo tinha sido roubado em junho de 2017 em Duque de Caxias (RJ)