Carro capota na ES 177 e deixa motorista e prima feridos em Muqui

Um carro capotou e deixou o motorista, de 39 anos, e a prima dele, de 24 anos, feridos na tarde de quarta-feira (27) na ES 177, em Muqui , no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o condutor contou que perdeu o controle em uma curva, bateu no meio-fio do acostamento e caiu em um córrego da região.

O acidente com o Volkswagen Polo aconteceu na localidade de Santa Rita. O motorista disse que seguia de Mimoso do Sul para Muqui. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) esteve no local e socorreu as vítimas, encaminhando-as para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde seguem internados no Pronto Socorro. O veículo foi retirado do local por um irmão do condutor.