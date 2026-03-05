Carro capota durante ultrapassagem em rodovia de Aracruz, no ES Crédito: Leitor A Gazeta

CORREÇÃO | A versão anterior errou ao informar que o motorista do carro havia morrido. Tanto ele quanto o passageiro foram resgatados e encaminhados para o hospital. O título e o texto foram corrigidos.

Duas pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam capotar na rodovia ES 257 em Aracruz, Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (5). Testemunhas relataram à Polícia Militar que o motorista teria perdido o controle da direção ao esbarrar na carga de uma carreta enquanto a ultrapassava.