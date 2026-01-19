Carro capota em acidente e vai parar na calçada em Itapuã, Vila Velha

Um carro, modelo Chevrolet Corsa Sedan, capotou e foi parar sobre a calçada da Avenida Hugo Musso, no bairro Itapuã, em Vila Velha. O acidente aconteceu no início da manhã desta segunda-feira (19). O pedreiro Wesley Cardoso Folly, que dirigia o veículo, conversou com a reportagem da TV Gazeta e contou que seguia para o trabalho pela faixa da direita quando outro automóvel mudou de pista repentinamente, causando a colisão.

“Foi um susto! Quando me tiraram do carro, eu estava tremendo, mas, graças a Deus, não aconteceu nada comigo e houve apenas prejuízo material. Eu havia deixado minha esposa e um amigo no trabalho e estava chegando ao meu serviço, na orla. Até tentei desviar, mas não consegui”, explicou Wesley.

O aposentado Selmo Fontes Petito, que conduzia o outro automóvel, afirmou que não viu o Corsa de Wesley ao mudar de faixa. “Reconheço que foi uma falha minha. O outro carro estava no meu ponto cego. Passei pela entrada do beco e, quando olhei pelo retrovisor, não vi o carro dele e mudei de faixa. Ele bateu no meio-fio e vi o carro capotar. Aí veio um desespero indescritível, que não dá para explicar. Quando vi que ele estava bem, agradeci a Deus”, disse.

A ocorrência não teve feridos e o trânsito não foi afetado.