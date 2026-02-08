Carro capota e motorista morre na ES 313, em Conceição da Barra

Edicarlos Guerra da Silva, 52 anos, vítima do acidente em Conceição da Barra Crédito: Arquivo familiar

Um homem morreu após o carro em que ele estava dirigindo bater em um barranco e capotar várias vezes. O acidente ocorreu na ES 313, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (8). De acordo com apuração da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, a vítima foi identificada como Edicarlos da Silva Guerra, de 52 anos.

A Polícia Militar (PM) informou que o homem havia saído do distrito de Sayonara, quando o acidente aconteceu. Após o capotamento, ele foi arremessado para fora do carro. Quando os policiais chegaram ao local, o Corpo de Bombeiros já estava lá. A princípio, foram acionados para tirar uma pessoa das ferragens, mas viram que a vítima estava no asfalto.