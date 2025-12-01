A Gazeta - Agora

Carro capota e motorista morre em Barra de São Francisco

Publicado em 01/12/2025 às 15h13
No veículo também estavam a esposa e filho da vítima; eles foram socorridos; as causas do acidente estão sendo investigadas
A vítima foi retirada das ferragens pelos bombeiros, mas teve a morte confirmada no local Crédito: Leitor/A Gazeta

Um homem morreu após o carro em que estava capotar na estrada que liga o distrito de Vargem Alegre até a ES 080, em Barra de São Francisco, região Noroeste do Espírito Santo, na noite deste domingo (30). Segundo a Polícia Militar, o motorista ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros, mas teve a morte confirmada no local pelo Samu/192.

A esposa da vítima sofreu escoriações e entrou em estado de choque, sendo encaminhada ao Pronto-Socorro Drª Rita de Cássia. O filho do casal não se feriu. O veículo, que estava com licenciamento em atraso, foi removido ao pátio. O corpo do motorista foi encaminhado à Seção de Medicina Legal de Colatina. A Polícia Civil informou que as causas do acidente serão investigadas pela Delegacia Regional de Barra de São Francisco.

