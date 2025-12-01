Carro capota e motorista morre em Barra de São Francisco

Um homem morreu após o carro em que estava capotar na estrada que liga o distrito de Vargem Alegre até a ES 080, em Barra de São Francisco , região Noroeste do Espírito Santo , na noite deste domingo (30). Segundo a Polícia Militar , o motorista ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros , mas teve a morte confirmada no local pelo Samu/192 .

A esposa da vítima sofreu escoriações e entrou em estado de choque, sendo encaminhada ao Pronto-Socorro Drª Rita de Cássia. O filho do casal não se feriu. O veículo, que estava com licenciamento em atraso, foi removido ao pátio. O corpo do motorista foi encaminhado à Seção de Medicina Legal de Colatina. A Polícia Civil informou que as causas do acidente serão investigadas pela Delegacia Regional de Barra de São Francisco.