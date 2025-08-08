Carro capota e motorista fica ferido em acidente na ES 080 em Colatina

Carro capota em Colatina Crédito: Redes sociais

Um motorista ficou ferido após o carro que ele estava dirigindo capotar na localidade de Ponte de Pancas, na ES 080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (8). O veículo parou no meio da pista e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) fez o resgate e encaminhou a vítima para um hospital.

A reportagem da TV Gazeta apurou com comerciantes da região que, antes de o carro capotar, o condutor teria invadido a contramão e atingido um barranco. No automóvel havia apenas o motorista, que saiu sozinho pela janela do veículo.

Após o acidente, a esposa do condutor esteve no local. Ela contou que o marido estava retornando do trabalho na localidade de Reta Grande e seguia em direção ao Centro de Colatina. Um guincho foi acionado para remover o carro da via. O trânsito no trecho foi normalizado após a retirada do veículo.