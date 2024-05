Carro capota e complica o trânsito em avenida de Vitória

Motorista atingiu veículo em que estava uma mulher grávida de oito meses, a caminho de uma consulta médica

Após bater na traseira de outro veículo, por volta das 9h30 deste domingo (12), um motorista bateu em um poste e capotou com o carro na avenida Fernando Ferrari, em Vitória. Após o acidente, ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica.

Ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o motorista relatou que não viu o carro saindo de Goiabeiras e entrando na avenida. Ele estava sozinho no veículo que capotou e, apesar do susto, saiu praticamente ileso, apenas com um machucado pequeno no pé. Nem precisou de atendimento médico.