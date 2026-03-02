A Gazeta - Agora

Carro cai em rio em acidente com morte em Afonso Cláudio no ES

Publicado em 02/03/2026 às 16h13
Acidente ocorreu na tarde de segunda-feira (2)

Pelo menos uma pessoa morreu após o carro em que estava cair em um rio em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (2). Ainda não há informações sobre a identidade da vítima nem se ela estava sozinha no veículo. 

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atendem à ocorrência, e a Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e a remoção do corpo. 

