Carro cai em rio e motorista é socorrido em Afonso Cláudio
Publicado em 01/12/2025 às 15h36
Um carro caiu dentro do Rio Guandu, no Centro de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de domingo (30). Imagens divulgadas nas redes sociais (veja acima) mostram o veículo na água e, em seguida, o motorista ajudado por populares a deixar o local por meio de uma escada.
A Polícia Militar foi informada que o condutor teria confundido os pedais do veículo, pisando no acelerador ao invés do freio, ocasionando o acidente. O Samu/192 foi acionado para prestar apoio à vítima.