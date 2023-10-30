Carro cai em ribanceira em acidente na Rodovia do Contorno em Cariacica

Um carro caiu em uma ribanceira no km 290 da Rodovia do Contorno, em Cariacica, por volta de 13h25 desta segunda-feira (30). Ainda não se sabe como ocorreu o acidente, nem quantas pessoas estavam no veículo, mas, segundo a Eco101, responsável pelo trecho, uma vítima foi encaminhada a um hospital após ser retirada do automóvel por equipe do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu).