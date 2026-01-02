Carro cai em barranco em Colatina e motorista é preso com sinais de embriaguez

Além do motorista, carro que caiu no barranco levava também uma passageira Crédito: Leitor A Gazeta

Um motorista, de 54 anos, com sinais de embriaguez e sem habilitação, foi preso após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (1º), no bairro Vicente Soela, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o homem dirigia na contramão pela Avenida Camilo Custódio do Nascimento quando o carro perdeu força, desceu de ré uma ladeira, saiu da pista e caiu em um barranco.

O condutor e uma passageira foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Silvio Avidos. Já a mulher recusou atendimento médico. O motorista admitiu ter ingerido bebida alcoólica horas antes, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro, sendo realizado então o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.