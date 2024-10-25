Carro bate em poste e mulher fica ferida em Vila Velha

Uma mulher ficou ferida após bater o carro contra um poste na rodovia ES 060, na altura do bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (25). A Polícia Militar informou que foi acionada e a vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital particular. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
A reportagem entrou em contato com a Guarda Municipal para saber se o trânsito na região foi afetado. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.