Acidente

Carro bate em outro veículo e capota na ES 164 em Domingos Martins

Dois carros bateram na ES 164 próximo à Pedra Azul, na localidade de São Paulo do Aracê, em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo. De acordo com apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, a colisão aconteceu por volta das 14h de terça-feira (24) quando o veículo de modelo Volkswagen Gol seguia em alta velocidade na pista e não conseguiu fazer a curva, atingiu o Toyota Corolla e, em seguida, bateu em um barranco e capotou na pista.