Carro bate em boi e motorista fica preso às ferragens em Guaçuí

Carro bate em boi na BR 482 e motorista fica preso às ferragens em Guaçuí Crédito: Polícia Militar

Um carro atropelou um boi na BR 482, nas proximidades do distrito de São Pedro, em Guaçuí, na Região do Caparaó capixaba, na madrugada desta sexta-feira (2). O motorista, segundo a Polícia Militar, ficou preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para o resgate.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi retirada do automóvel por equipes do Corpo de Bombeiros e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A corporação informou ainda que o motorista estava consciente, porém desorientado, e apresentava ferimento na cabeça. Segundo o hospital, ele segue internado no pronto-socorro.