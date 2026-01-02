Carro bate em boi e motorista fica preso às ferragens em Guaçuí
Um carro atropelou um boi na BR 482, nas proximidades do distrito de São Pedro, em Guaçuí, na Região do Caparaó capixaba, na madrugada desta sexta-feira (2). O motorista, segundo a Polícia Militar, ficou preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para o resgate.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi retirada do automóvel por equipes do Corpo de Bombeiros e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A corporação informou ainda que o motorista estava consciente, porém desorientado, e apresentava ferimento na cabeça. Segundo o hospital, ele segue internado no pronto-socorro.
Ainda segundo a polícia, não foi possível realizar o teste do etilômetro no condutor. Ele tinha habilitação e o veículo estava em situação regular. O animal foi colocado no acostamento da rodovia e seria retirado por um morador da região.