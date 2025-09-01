A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Carro atravessado na pista complica trânsito no acesso à Terceira Ponte em Vila Velha

Publicado em 01/09/2025 às 06h27
Carro rodou na pista no início da manhã desta segunda-feira perto da Terceira Ponte
Carro rodou na pista no início da manhã desta segunda-feira perto da Terceira Ponte Crédito: Wanessa Scardua

Um veículo modelo Ford Focus ficou atravessado na pista da Avenida Dr. Olivio Lira (antiga Avenida Carioca), no acesso à Terceira Ponte,  na Praia da Costa, sentido Vila Velha - Vitória, no início da manhã desta segunda-feira (1).

Ainda não há informações sobre o que teria causado o problema no veículo, que ficou parado no meio da pista. Leitores de A Gazeta relataram congestionamento começando na Rua Antônio Ataíde, no bairro Divino Espírito Santo.

Publicidade