Carro atravessado na pista complica trânsito no acesso à Terceira Ponte em Vila Velha
Publicado em 01/09/2025 às 06h27
Um veículo modelo Ford Focus ficou atravessado na pista da Avenida Dr. Olivio Lira (antiga Avenida Carioca), no acesso à Terceira Ponte, na Praia da Costa, sentido Vila Velha - Vitória, no início da manhã desta segunda-feira (1).
Ainda não há informações sobre o que teria causado o problema no veículo, que ficou parado no meio da pista. Leitores de A Gazeta relataram congestionamento começando na Rua Antônio Ataíde, no bairro Divino Espírito Santo.