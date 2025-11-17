Carro atinge poste em avenida e deixa imóveis sem energia em Cachoeiro

Um carro atingiu um poste na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (17). A EDP informou que enviou uma equipe ao local para fazer reparo na estrutura e, por segurança, o fornecimento de energia para 14 clientes na região ficaria interrompido até a finalização do serviço.