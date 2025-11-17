A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Carro atinge poste em avenida e deixa imóveis sem energia em Cachoeiro

Publicado em 17/11/2025 às 11h42
Carro bateu em poste no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro
Carro bateu em poste no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro Crédito: Leitor/A Gazeta

Um carro atingiu um poste na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (17). A EDP informou que enviou uma equipe ao local para fazer reparo na estrutura e, por segurança, o fornecimento de energia para 14 clientes na região ficaria interrompido até a finalização do serviço.

Polícia Militar informou que duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu/192. 

Publicidade