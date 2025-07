Trânsito

Carretas batem de frente e acidente deixa 2 feridos na BR 101 em Anchieta

Uma colisão frontal entre duas carretas deixou duas pessoas feridas e chegou a interditar o trecho do km 369 da BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, totalmente interditado no começo da manhã desta sexta-feira (11). Segundo a Ecovias101, concessionária que administra a rodovia, o acidente foi registrado à 1h54, e as vítimas foram socorridas e levadas para um hospital. Por volta das 7h30, a via foi liberado para o tráfego de veículos