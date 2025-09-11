Carreta transportando granito tomba na BR 101 em Vila Velha

Uma carreta que transportava granito tombou na noite de quarta-feira (10), no km 316 da BR-101, em Xuri, Vila Velha. O acidente aconteceu por volta das 20h30, no sentido Viana. O repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, apurou que o condutor saiu do Sul do Espírito Santo com destino a Sergipe, no Nordeste do país. Na manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trecho da rodovia foi totalmente interditado às 8h50 para a retirada do veículo. A previsão é que os trabalhos durem pelo menos 40 minutos.