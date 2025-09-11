Carreta tomba na BR 262 e deixa uma pessoa ferida em Venda Nova
Publicado em 11/09/2025 às 12h05
Uma pessoa ficou ferida, presa às ferragens, após uma carreta tombar próximo ao viaduto no km 101 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (12). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trecho da rodovia foi totalmente interditado para atendimento da ocorrência.
O Corpo de Bombeiros disse que foi acionado por volta de 10h30 e enviou uma equipe ao local para resgatar a vítima. Segundo a corporação, a ocorrência está em andamento.