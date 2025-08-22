Carreta tomba na BR 101 em Rio Novo do Sul e carga é saqueada

Uma carreta transportando produtos diversos tombou na BR 101, em Rio Novo do Sul , no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (21). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que o motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a corporação, a carga – leite, bebidas e papel higiênico – foi totalmente saqueada

A PRF disse, conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, que o veículo seguia sentido Vitória, e a suspeita é de que o condutor teria perdido o controle da direção em uma curva no km 391. A Ecovias, que administra a rodovia, informou que foi acionada e enviou ao local uma ambulância, veículo de inspeção e guincho. Não houve interdição do tráfego.