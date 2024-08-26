Carreta tomba em acidente e interdita trecho da BR 101 em Vila Velha

Uma carreta tombou no km 317 da BR 101 no Xuri, em Vila Velha, e por conta do acidente a via foi parcialmente interditada no trecho. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento ocorreu por volta das 6h40 desta segunda-feria (26), próximo à penitenciária de Xuri. O tráfego fluiu em desvio no sentido norte (Vitória), e, por volta das 10h40, o trânsito foi totalmente liberado.
O Centro de Controle Operacional da Eco101, que administra a BR 101 no Espírito Santo, informou que foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF e Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Uma pessoa foi encaminhada ao hospital.