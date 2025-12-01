Carreta tomba e motorista morre em acidente na BR 259, em Colatina
Publicado em 01/12/2025 às 12h38
O motorista de uma carreta morreu após o veículo tombar em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (1º). O acidente aconteceu na BR 259, no Distrito de Baunilha, próximo à Fazenda Cassani.
O resgate foi acionado, mas a equipe médica do Samu/192 constatou a morte do motorista. O nome e a idade dele não foram divulgados. O corpo foi levado pela Polícia Científica para a Seção Regional de Medicina Legal da cidade.