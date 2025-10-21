A Gazeta - Agora

Carreta tomba ao fazer curva na BR 101 em Ibiraçu; veja vídeo

Publicado em 21/10/2025 às 18h38
O acidente aconteceu na BR 101, no km 225.

Uma carreta que carregava um bloco tombou no km 223 da BR 101, em Ibiraçu, na tarde desta terça-feira (21). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela via, uma pessoa foi encaminhada ao hospital. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o veículo vira, na curva, e tomba, ficando com os pneus para o ar (veja acima). Por causa do acidente, o trânsito no sentido Sul (Fundão) da rodovia flui em desvio. 

