Carreta tomba ao fazer curva na BR 101 em Ibiraçu; veja vídeo

Uma carreta que carregava um bloco tombou no km 223 da BR 101, em Ibiraçu, na tarde desta terça-feira (21). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela via, uma pessoa foi encaminhada ao hospital. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o veículo vira, na curva, e tomba, ficando com os pneus para o ar (veja acima). Por causa do acidente, o trânsito no sentido Sul (Fundão) da rodovia flui em desvio.