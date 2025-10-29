Carreta sobe a Segunda Ponte pela contramão e trava trânsito; vídeo

Uma carreta na contramão travou o trânsito na Segunda Ponte, na manhã desta quarta-feira (29). O fluxo de veículos precisou ser fechado, sentido Vila Velha, por equipes da Guarda Municipal de Vitória, coordenadas pelo Gerente de Operações de Trânsito, Marcelo Paraguassu.

Foi realizado o acompanhamento do veículo até a Capital, onde o motorista realizou uma manobra de retorno entre os bairros Ilha do Príncipe e Mário Cypreste.

Segundo a Guarda de Vitória, a carreta entrou por Jardim América, em Cariacica, na tentativa de seguir para o Terminal Portuário de Vila Velha. Ao perceber que estava no caminho errado, o condutor não conseguiu retornar devido ao peso e tamanho do veículo, por isso foi necessária uma intervenção de urgência da corporação.