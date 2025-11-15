Carreta pega fogo e deixa motorista ferido na BR 101 em Ibiraçu, no ES

Um motorista ficou ferido após a carreta que ele dirigia pegar fogo no km 211 da BR 101 em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (15). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo estava à margem do acostamento e a rodovia não precisou ser interditada. O condutor sofreu queimaduras na perna e recebeu atendimento médico no local.